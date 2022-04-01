Крах ждет Россию уже через пару месяцев: Путину показали, что будет с экономикой из-за санкций – СМИ

Путин узнал о колоссальном ударе санкций Запада по России / Reuters

Представители "экономического блока" правительства России на совещании показали главе Кремля Владимиру Путину графики о состоянии экономики. В документах указано, что государство не сможет нормально функционировать в условиях новых санкций Запада. Причем запасов прочности хватит только на несколько месяцев.

Как сообщает издание Медуза со ссылкой на приближенные к администрации президента и правительству РФ источники, Путину показали графики экономического состояния страны. Согласно данным из документов, утверждает один из инсайдеров, "хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет".Читайте такжеОкружение Путина может его убить или отстранить от власти – бывший глава разведки Британии

Кроме того, отмечается, что запасов прочности экономики хватит примерно на пару месяцев. Никто не знает, какой ситуация будет в дальнейшем, но, скорее всего, все будет очень плохо.

"[В правительстве] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах продержаться можно несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, не ясно никому. Вернее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом", - подчеркивает близкий к российскому правительству источник журналистов.

Санкции Запада против России

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что снятие санкций с России невозможно до тех пор, пока не завершится война Москвы против Киева. Украина должна вернуть свое, нужно восстановить справедливость.

Советник руководителя МВД Вадим Денисенко ранее заявил, что новые санкции в отношении России важны, но они не смогут сокрушить режим Владимира Путина. Причиной тому является обеспечение доходов российского бюджета от продажи нефти и газа. По его мнению, для того чтобы изменить ситуацию, нужно запретить покупать нефть у Москвы.

Кроме того, Денисенко заявил, что в Кремле начались внутриэлитные разборки, которые сопровождаются давлением на Путина. Поэтому он уже изолировался. В ближайшее время может произойти газовая война России и Запада.

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