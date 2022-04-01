Крах ждет Россию уже через пару месяцев: Путину показали, что будет с экономикой из-за санкций – СМИ

В правительстве РФ не уверены, что государство сможет "хоть как-то нормально жить" в условиях таких санкций, которые запустил Запад.
Представители "экономического блока" правительства России на совещании показали главе Кремля Владимиру Путину графики о состоянии экономики. В документах указано, что государство не сможет нормально функционировать в условиях новых санкций Запада. Причем запасов прочности хватит только на несколько месяцев.
Как сообщает издание Медуза со ссылкой на приближенные к администрации президента и правительству РФ источники, Путину показали графики экономического состояния страны. Согласно данным из документов, утверждает один из инсайдеров, "хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет".Читайте такжеОкружение Путина может его убить или отстранить от власти – бывший глава разведки Британии
Кроме того, отмечается, что запасов прочности экономики хватит примерно на пару месяцев. Никто не знает, какой ситуация будет в дальнейшем, но, скорее всего, все будет очень плохо.
"[В правительстве] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах продержаться можно несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, не ясно никому. Вернее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом", - подчеркивает близкий к российскому правительству источник журналистов.
Санкции Запада против России
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что снятие санкций с России невозможно до тех пор, пока не завершится война Москвы против Киева. Украина должна вернуть свое, нужно восстановить справедливость.
Советник руководителя МВД Вадим Денисенко ранее заявил, что новые санкции в отношении России важны, но они не смогут сокрушить режим Владимира Путина. Причиной тому является обеспечение доходов российского бюджета от продажи нефти и газа. По его мнению, для того чтобы изменить ситуацию, нужно запретить покупать нефть у Москвы.
Кроме того, Денисенко заявил, что в Кремле начались внутриэлитные разборки, которые сопровождаются давлением на Путина. Поэтому он уже изолировался. В ближайшее время может произойти газовая война России и Запада.
Главред рекомендует:
- "Россия должна полностью изменить курс": Джонсон заверил, что отмены санкций против РФ не будет
- Санкции, помощь и оборонная поддержка: Байден срочно позвонил Зеленскому
- Эрдоган сделал заявление о гарантиях Турции по безопасности для Украины и санкциях против России