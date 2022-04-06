Зеленский назвал причину, почему российские войска отступили от Киева

Владимир Зеленский / Офис президента

Российская Федерация отступила от Киевской области, поскольку не смогла бороться с украинской армией.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для турецкого канала Habertürk, страна-оккупант планирует сосредоточить войну на востоке и юге.

"Они отошли потому что у нас мощная армия, или они отошли потому что это смена тактики? Мы считаем, что это и первое, и второе. Первое - они не выдержали, не смогли давить на нас больше. А второе, они действительно рассчитывают сражаться за Донбасс, за временно оккупированный восток Украины и будут бои на юге", - заявил президента.

При этом президент заявил, что все кто разрабатывал так называемую "спецоперацию" против Украины и выполнял приказы являются военными преступниками.

Он добавил, что к ответственности нельзя привлечь только одного человека.

"Я считаю, что русская армия, российское политическое руководство, все, кто разрабатывал эту "операцию", предоставляли и выполняли приказы, являются военными преступниками", - сказал Зеленский.

Зверства оккупантов в Буче

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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