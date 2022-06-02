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Сколько населенных пунктов и какая площадь Украины сейчас оккупированы: Зеленский назвал цифры

2 июня 2022, 14:56

Площадь, которую захватила РФ в Украине по состоянию на сейчас и которую нужно будет освободить ВСУ, больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых.

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Зеленский сказал, сколько населенных пунктов и какая площадь Украины сейчас оккупированы/ Reuters, Офис президента

Российские захватчики по состоянию на это время оккупировали около 20% территории Украины. Сейчас под оккупацией находятся 2 603 населенных пункта.

В целом площадь, которую захватили войска РФ, составляет почти 125 тысяч квадратных километров, что значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в парламенте Люксембурга.

По словам украинского президента, армия РФ в период с весны 2014 года до 24 февраля 2022 года захватила более 43 тысяч квадратных километров территории Украины. За эти восемь лет наше государство потеряло 14 тысяч человек убитыми. Из-за страны-агрессора РФ более полутора миллионов человек стали внутренними переселенцами.

Для большинства стран Европы такие масштабы войны уже были бы колоссальными, говорит президент Украины.

Читайте также"Россия этого не выдержит": Касьянов объяснил, насколько может затянуться войнаОн озвучил цифры, сколько населенных пунктов нашего государства находились под российской оккупацией после широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля, и сколько из них уже удалось отбить у захватчиков защитникам Украины.

"Российские войска зашли в 3 620 населенных пунктов Украины, 1 017 из них уже удалось освободить, еще 2 603 предстоит освободить. По состоянию на сегодня под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории, почти 125 тысяч квадратных километров. Это значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых", – заявил президент Украинского государства.

Ранее сообщалось, что украинские военные во время боев в Северодонецке в Луганской области захватили в плен шестерых захватчиков из так называемой "ЛНР". Нацгвардейцы разгромили штурмовой отряд русских и ликвидировали командиров, тогда часть захватчиков решили сами сдаться. Сейчас в городе продолжаются тяжелые бои.

Также ранее сообщалось, что ситуация с логистикой в Украине улучшается с каждым днем, поэтому ВСУ до конца лета могут пойти в контрнаступление, которое станет кульминацией битвы за Донбасс. Об этом сказал генерал-лейтенант, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Смотрите онлайн Новости Донбасса:

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