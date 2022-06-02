Нацгвардейцы пленили в Северодонецке 6 оккупантов: журналист рассказал о тяжелых боях в городе

Защитники Украины пленили в Северодонецке 6 оккупантов из так называемой "ЛНР"/ Facebook Юрий Бутусов

Украинские военные во время боев в Северодонецке на Луганщине в среду, 1 июня, захватили в плен шестерых захватчиков из так называемой "ЛНР".

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook. Он отметил, что россияне бросили отряд оккупантов в лобовую атаку.

"Вчера (1 июня – ред.) бойцы Нацгвардии захватили 6 пленных из состава 2-й мотострелковой бригады ВС РФ – Вячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артем Оливинский, Андрей Сарафанов, Илья Хвостиков, Юрий Уразовский. Все они мобилизованы из Луганской области, их бросили в лобовую атаку", – написал журналист.

Он рассказал, что украинские бойцы разгромили российский штурмовой отряд, при этом командиры отряда оккупантов погибли. Увидев это, шестеро оккупантов решили сами сдаться в плен.

Бутусов также напомнил, что ранее защитники Украины взяли в плен также российских захватчиков из состава штурмового отряда 7-й мотострелковой бригады.

Бои за Северодонецк

Журналист отметил, что сейчас российские оккупанты заняли большую часть Северодонецка. Защитники Украины продолжают оборонять город и выполняют сложные задачи, несмотря на тяжелую обстановку, которая там сложилась.

Он также сообщил, что артиллерия войск РФ постоянно обстреливает оба моста через Северский Донец.

"Фотографии этих двух мостов начали выкладывать руководители нашей власти, фотографию в каком состоянии находится основной Синецкий мост выложил глава военной администрации Сергей Гайдай. Также фото мостов выкладывают журналисты зарубежных информагентств. И никто не называет во власти это "корректировкой огня", конечно, это общедоступная реальность", – подчеркнул Бутусов.

Один из мостов в Северодонецке/ Facebook Юрий Бутусов

Какое оружие оккупанты применяют в Северодонецке

По словам журналиста, российские захватчики используют в городе артиллерию, минометы калибром до 240 мм, танки и легкую бронетехнику. Однако украинские бойцы героически противостоят атакам врага.

В городе продолжаются тяжелые бои, захватчики пытаются быстрее захватить Северодонецк.

"Причины быстрого захода и продвижения противника в Северодонецке не должны вызывать удивления, об этом много раз предупреждалось", – в то же время отметил журналист.

Ситуация в Северодонецке

Напомним, еще 1 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне контролируют 70% Северодонецка. По его словам, часть украинских войск отошла на более выгодные, заранее подготовленные позиции, еще часть – продолжает бои внутри города.

При этом, по словам Гайдая, разрушена почти вся критическая инфраструктура, повреждено 90% жилого фонда, из этого более половины не подлежит восстановлению.

Как сообщали в Офисе президента, в Северодонецке не прекращается ожесточенное противостояние. Но промзона города остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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