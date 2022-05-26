"Дорога жизни" в Луганской области: военный эксперт рассказал, смогут ли ВСУ удержать Северодонецк

Луганская обалсть / Сергей Гайдай

Россия захватила 95% территории Луганской области. Боевые действия разворачивается за Северодонецк и "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью ТСН, что у ВСУ есть шанс удержать эти 5%.

"Это будет очень тяжело. Достоверность этого не так велика на сегодня. Но шанс удержать есть, особенно город Северодонецк. Если мы сможем обеспечить сухопутный коридор для поддержки нашей группировки в городе Северодонецк, тогда, да, есть шанс удержать эту территорию. Хотя РФ будет бросать в бой столько войск, сколько у нее будет сейчас боеспособных частей", - говорит Олег Жданов.

По его словам, Северодонецку может угрожать судьба Мариуполя, но если российским войскам удастся соединиться где-нибудь между Попасной и Лиманом.

"Тогда Северодонецк может оказаться в окружении. Но Генштаб контролирует ситуацию и, по крайней мере, будет осуществляться отвод войск, чтобы не допустить этого окружения, если такая угроза станет реальной. Как раз трасса Лисичанск-Бахмут, и обеспечивает, будет или не будет кольцо", - говорит эксперт.

Если россияне перережут трассу, то гарнизон Северодонецка не сможет вести боевые действия, у них не будет ни топлива, ни боеприпасов, ни еды.

"Это "дорога жизни" на сегодня. Кстати в самом Северодонецке ситуация я бы сказал пожалуй лучшая, потому что там наши войска дают достойное сопротивление ВС РФ и удерживают те позиции, которые занимали. Да, бои идут на окраинах города, но продвижение российских войск" не наблюдается ни на одном из направлений. Хотя они атакуют город с трех направлений. А вот эта дорога – это и есть трасса обеспечения наших войск. Она не единственная, сразу скажу, но основная", - сказал Олег Жданов.

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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