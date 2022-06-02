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"Россия этого не выдержит": Касьянов объяснил, затянется ли война на годы

2 июня 2022, 13:06

Чтобы война длилась годами, воюющие страны должны иметь достаточно автономную экономику, которая сможет обеспечивать все потребности страны во время войны.

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Касьянов объяснил, затянется ли война на годы/ Reuters, УНИАН

Россия не выдержит войну на годы, а вот Украина способна ее выдержать, если ее и дальше будет поддерживать антипутинская коалиция государств.

Поэтому война России против Украины вряд ли затянется на столь долгий срок. Такое мнение высказал гендиректор компании A. Drones, военнослужащий ВСУ и блогер Юрий Касьянов в комментарии для Главреда.

"Для того, чтобы война длилась годами, воюющие страны должны обладать достаточно автономной экономикой, которая может работать как вещь в себе, обеспечивая все потребности страны во время войны. И страна должна быть довольно сильно закрытой от мирового информационного пространства, чтобы можно было годами обманывать ее граждан", – говорит Касьянов.

По его словам, экономика РФ не сможет выживать под санкциями. Она сильно интегрирована в мировую экономику и зависит от других государств, поэтому такое существование в вакууме для нее не под силу.

Так, отказ других стран от российских углеводородов уже постепенно ведет экономику РФ к погибели.

"А запрет на экспорт в Россию технологий, критически важных для военного производства, приведет к тому, что по нам просто прекратят бить российские ракеты и над нами прекратят летать российские самолеты – для производства всего этого активно используются западные комплектующие и технологии", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Он подытожил, что такие аргументы позволяют сделать вывод, что Россия не выдержит войну на годы.

Читайте такжеПротянет не более 4 месяцев: Путина готовят к операции - журналистПри этом Украине по силам выдержать возможную длительную войну, заручившись поддержкой антипутинской коалиции государств. По словам Касьянова, весь мир сейчас наблюдает за уникальным явлением в истории, когда в Украину идет массированная помощь от других стран.

"Это невероятная поддержка, которой не было даже у Советского Союза в годы Второй мировой войны. Такая всесторонняя помощь поможет нам продержаться годами", – подчеркнул он.

При этом он отметил, что страны Запада также заинтересованы помогать нашей стране, ведь Украина сейчас, по сути, "сдерживает дикие азиатские орды обманутых людей, которые слушают пропаганду Кремля". Поэтому другие государства, в первую очередь США, заинтересованы в том, чтобы ослабить путинскую Россию.

Еще один фактор, который помогает Украине эффективно обороняться от российских захватчиков – сильная мотивация у украинских воинов. Ведь они обороняют родную землю. Касьянов подчеркнул, что если бы ВСУ воевали где-нибудь под Воронежем, то неизвестно, как нужно было бы мотивировать наших бойцов на такую войну. Украинские воины просто на это не согласились бы, ведь у украинцев нет имперского начала и они не будут воевать на чужой земле непонятно за что.

Напомним, у Путина открыто заявили, что планируют включить часть украинских территорий в состав РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Заявление о таких планах прозвучало из уст секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают пытаться захватить Северодонецк – противник ведет штурмовые действия. Как сообщили утром 2 июня в Генштабе ВСУ, при поддержке огня минометов враг проводил штурм в направлении населенных пунктов Бобровое и Устиновка, но успеха не имел.

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