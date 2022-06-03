Тонны овощей выбросили на блокпосту РФ: оккупанты не пускали фермеров в Запорожье – те устроили протест

У фермеров сдали нервы – они выбросили тонны овощей прямо на блокпосту оккупантов/ Telegram Дмитрий Орлов

Российские военные на временно захваченной части Запорожской области не пропускают на подконтрольные Украине территории грузовики, которыми фермеры хотят вывезти овощи, которые они вырастили.

В городе Васильевка у фермеров сдали нервы, и они просто выбросили тонны овощей на одном из вражеских блокпостов. Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

"В Васильевке прямо на рашистском блокпосте люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром, и у водителей сдали нервы...", – рассказал Орлов.

Он также обнародовал фото, на котором видно, что возле блокпоста разбросаны огурцы, картофель, капуста, кабачки.

У фермеров сдали нервы – они выбросили тонны овощей прямо на блокпосту оккупантов/ Telegram Дмитрий Орлов

Ранее сообщалось, что в городе Мелитополь на Запорожье взорвали авто Mercedes, в котором находились дочь "гауляйтера" Юрия Волжанина со своим мужем. Они оба получили ранения.

Напомним, у Путина открыто заявили, что планируют включить часть украинских территорий в состав РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Заявление о таких планах прозвучало из уст секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

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