На Запорожье спецназ СБУ "покрошил" оккупантов РФ вместе с бронетехникой

Украинские защитники уничтожили БТР-82 РФ и захваченное рашистами здание.
Бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили бронетехнику оккупантов в Запорожской области ударом с дрона.
Украинские защитники уничтожили БТР-82 РФ и захваченное рашистами здание. Соответствующее видео опубликовано в Сети.
Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, "филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР-82 орков".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожской области защитники Украины ликвидировали десятки оккупантов, а также уничтожили технику врага.
Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, наносят контрудары, чем сдерживают нашествие захватчиков.
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Автор: Алексей Тесля