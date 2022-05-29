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На Запорожье спецназ СБУ "покрошил" оккупантов РФ вместе с бронетехникой

29 мая 2022, 15:07

Украинские защитники уничтожили БТР-82 РФ и захваченное рашистами здание.

/ Скриншот

Бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили бронетехнику оккупантов в Запорожской области ударом с дрона.

Украинские защитники уничтожили БТР-82 РФ и захваченное рашистами здание. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, "филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР-82 орков".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Запорожской области защитники Украины ликвидировали десятки оккупантов, а также уничтожили технику врага.

Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, наносят контрудары, чем сдерживают нашествие захватчиков.

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