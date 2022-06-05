"Как правильно освещать войну": СБУ получила доступ к методичке ФСБ

ФСБ распространило методичку "о правильном освещении войны" / Прямой, УНИАН

Российские спецслужбы разработали методички о "правильном освещении спецоперации" в Украине. Доступ к ним получили сотрудники СБУ, сообщил спикер Артем Дехтяренко.

Сотрудники 5-го отдела ФСБ признали, что россияне до сих пор не понимают, почему война была единственным способом "решения целей РФ". Они пытаются найти новые аргументы, чтобы оправдать преступления "2-й армии мира".

В этих методичках оккупанты указывают на последствия, с которыми они столкнулись после нападения на Украину:

недоверие к российским СМИ даже в РФ;

высокий уровень пацифизма среди российской молодежи;

отсутствие поддержки украинцами действий российских захватчиков.

Они убеждены, что изменить ситуацию помогут ролики о "героев освободители", спасение животных и воссоединение разлученных семей.

"Зато весь мир понял, что российская армия – насильники, мародеры и военные преступники", - сказал Артем Дехтяренко.

Согласно методичке, необходимо придумывать истории успеха на оккупированных территориях и планы их послевоенного восстановления. Вместе с этим ФСБ требует отключить все украинские телеканалы и транслировать только российские программы.

"Им даже в голову не приходит мысль, что ни одна пропаганда не сможет изменить отношение украинцев к оккупантам. Они воочию видели агитацию бомбами и пулями ... Ложь РФ-это оружие, которое уже убило не меньше людей, как ракеты и снаряды", - сказал Артем Дехтяренко.

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Напомним, рупор Кремля в своей "передачи" решил спародировать американского лидера, который ранее отмечал, что его страна не видит планов РФ использовать ядерное оружие в Украине.

"Джо, а мы и не собираемся бахать по Украине ядерным тактическим оружием. Если мы бахнем, то стратегической, и не по Украине. Поэтому, Джо, ты себя не успокаивай", - угрожает пропагандист.

Это далеко не впервые, когда пропагандист РФ угрожает миру и Украине ядерным оружием.

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