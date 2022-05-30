"Вам нравится находиться в окружении фашистов?": итальянец метко осадил обнаглевшего Соловьева

Итальянец метко осадил обнаглевшего Соловьева / скриншот

Пропагандиста Владимира Соловьева, которому аннулировали вид на жительство в Италии и навсегда запретили въезд в страну, поставил на место итальянский эксперт.

Решение властей Италии довело Соловьева до бешенства. В очередном эфире своей "программы" он пытался задеть итальянца темой фашизма в Италии во время Второй мировой войны.

"Я хочу вам напомнить, что именно ваши фашисты пришли на мою землю! А русские на вашу землю не приходили. Там в последний раз, по-моему, Суворов был", - орал в микрофон Соловьев.

Выслушав кремлевского пропагандиста, итальянец метко его осадил.

Читайте также"Горе не пришло в семью": пропагандист Соловьев прокомментировал "покушение неонацистов""Если Италия - фашисты, почему вы купили четыре виллы в Италии. Вам нравится находиться в окружении фашистов?", - сразил он его наповал.

Соловьев с еще большей истерикой начал оправдываться, но вызвал лишь ухмылку итальянского эксперта.

Напомним, в Италии неизвестные попытались сжечь одну из вилл на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Пожар возник рано утром, его немедленно погасила пожарная команда. Для пожара неизвестные использовали шины.

В начале марта стало известно, что власти Италии наложила арест на любые операции с двумя виллами российского пропагандиста Владимира Соловьева. Общая стоимость этих вилл, которые расположены на озере Комо, составляет 8 миллионов евро.

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