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У Соловьева подгорело: неизвестные подожгли виллу пропагандиста в Италии

6 апреля 2022, 15:14

Роскошную виллу кремлевского пропагандиста подожгли с помощью шин.

Соловьев
Владимир Соловьев / Medialeaks

В Италии неизвестные попытались сжечь одну из вилл на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Как пишет Ansa, пожар возник рано утром, его немедленно погасила пожарная команда. Для пожара неизвестные использовали шины.

У итальянских стражей порядка есть записи с видеокамер. Согласно первоначальному расследованию, инцидент был умышленным действием.

Правоохранители предполагают, что это была демонстративная акция, нанесшая ограниченный ущерб вилле Соловьева в Ловено-ди-Менаджо. Огонь горел на шинах за пределами находящегося на реконструкции здания.

Пожар заметили некоторые прохожие, предупредившие пожарных и карабинеров.

/ vigilfuoco.it

Кроме того, надписи против Соловьева и против российской войны в Украине нашли на другой вилле российского пропагандиста в Пьянелло-дель-Ларио, на озере Комо, в нескольких километрах к северу от Менаджо.

Италия арестовала виллы Соловьева

В начале марта стало известно, что власти Италии наложила арест на любые операции с двумя виллами российского пропагандиста Владимира Соловьева. Общая стоимость этих вилл, которые расположены на озере Комо, составляет 8 миллионов евро.

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