"Путин не может потерпеть поражение!": Соловьев истерит из-за договоренностей Зеленского и Байдена

Соловьев истерит из-за договоренностей Зеленского и Байдена / УНИАН, скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев начал угрожать CША ядерным оружием в случае передачи Украине систем залпового огня.

Он считает, что США все таки передадут Украине нужное оружие для победы над Россией.

"Путин не может потерпеть поражение. И в этом большая проблема. Потому что, извините, ядерная держава и идет все время это повышение ставок. И теперь США пытаются максимально затянуть прокси-войну с Россией, в Белом доме все время рассматривается возможность передачи Киеву систем залпового огня, Зеленский их вымаливает", - Соловьев.

Пропагандист считает, что получив системы залпового огня, Украина может наносить удары по городам РФ.

Читайте такжеМир готовится к вероятному применению Россией ядерного оружия - Зеленский"Байден же понимает, что если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если нанесен будет удар по нашим городам с большим количеством там жертв, то мы же можем вообще по-другому рассмотреть эту всю ситуацию. Мы можем сказать: американское оружие вы поставили, вы виноваты и можем нанести удар по центрам принятия решения, нам будет наплевать на 5 статью или нет", - обозленно заявил Соловьев.

Как сообщал Главред, в начале марта стало известно, что власти Италии наложили арест на любые операции с двумя виллами российского пропагандиста Владимира Соловьева. Общая стоимость этих вилл, которые расположены на озере Комо, составляет 8 миллионов евро.

Позже стало известно, что путинского пропагандиста Владимира Соловьева лишили вида на жительство в Италии. Также власти страны установили ему пожизненный запрет на въезд на территорию государства.

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