Италия послала Соловьева за русским кораблем: главному пропагандисту Путина запретили въезд в страну

В Сети появилась информация, что власти Италии навсегда запретили въезд российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву и лишили его вида на жительство.
Путинского пропагандиста Владимира Соловьева лишили вида на жительство в Италии. Также власти страны установили ему пожизненный запрет на въезд на территорию государства.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
"Пропагандиста соловьева лишили вида на жительство в Италии и навсегда запретили въезд в страну. Еще бы Медведева лишить его виллы и тасканских виноградников. Ведь они тоже в Италии. Не останавливайтесь, камрады!", - говорится в сообщении.
К слову, в Италии у Соловьева есть недвижимость. В частности, вилла на озере Комо.
Сам Соловьев еще не комментировал данную информацию, но в Сети уже предположили, какой будет его реакция. В конце февраля, когда он оказался в санкционном списке, пропагандист устроил истерику в прямом эфире.
"Не понимаю, зачем это мне? Что ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь, я мог ездить в Европу, у меня там была недвижимость. Зачем мне сейчас вот это все?", - говорил Соловьев.
Тем временем в Сети с восторгом восприняли новость о том, что путинскому приспешнику теперь не удастся сбежать в Италию. В Сети пишут:
"Какой кайф слушать, как стонет эта женщина лёгкого поведения"
"Включил дурака. Поздно пить Боржоми"
"Карма она такая"
"Власти Италии послали соловьева вслед русскому кораблю"
Как сообщал Главред, в начале марта стало известно, что власти Италии наложили арест на любые операции с двумя виллами российского пропагандиста Владимира Соловьева. Общая стоимость этих вилл, которые расположены на озере Комо, составляет 8 миллионов евро.
В апреле в Италии неизвестные попытались сжечь одну из вилл Соловьева на озере Комо.
Кроме того, надписи против Соловьева и против российской войны в Украине нашли на другой вилле российского пропагандиста в Пьянелло-дель-Ларио.
Другие новости:
- "Россия не остановится на войне с Украиной": пропагандист Соловьев в истерике угрожает Европе
- Украинские мольфарки прокляли Путина и его кодло - в список попали Шойгу, Скабеева и Соловьев
- Пропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за потери крейсера Москва
- Есть кандидаты получше: Арестович объяснил, почему Украине нет смысла убивать Соловьева