Италия послала Соловьева за русским кораблем: главному пропагандисту Путина запретили въезд в страну

Соловьеву выдали пожизненный запрет на въезд в Италию / Medialeaks

Путинского пропагандиста Владимира Соловьева лишили вида на жительство в Италии. Также власти страны установили ему пожизненный запрет на въезд на территорию государства.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

"Пропагандиста соловьева лишили вида на жительство в Италии и навсегда запретили въезд в страну. Еще бы Медведева лишить его виллы и тасканских виноградников. Ведь они тоже в Италии. Не останавливайтесь, камрады!", - говорится в сообщении.

К слову, в Италии у Соловьева есть недвижимость. В частности, вилла на озере Комо.

Сам Соловьев еще не комментировал данную информацию, но в Сети уже предположили, какой будет его реакция. В конце февраля, когда он оказался в санкционном списке, пропагандист устроил истерику в прямом эфире.

"Не понимаю, зачем это мне? Что ко мне все пристали? У меня была прекрасная жизнь, я мог ездить в Европу, у меня там была недвижимость. Зачем мне сейчас вот это все?", - говорил Соловьев.

Тем временем в Сети с восторгом восприняли новость о том, что путинскому приспешнику теперь не удастся сбежать в Италию. В Сети пишут:

"Какой кайф слушать, как стонет эта женщина лёгкого поведения"

"Включил дурака. Поздно пить Боржоми"

"Карма она такая"

"Власти Италии послали соловьева вслед русскому кораблю"

Как сообщал Главред, в начале марта стало известно, что власти Италии наложили арест на любые операции с двумя виллами российского пропагандиста Владимира Соловьева. Общая стоимость этих вилл, которые расположены на озере Комо, составляет 8 миллионов евро.

В апреле в Италии неизвестные попытались сжечь одну из вилл Соловьева на озере Комо.

Кроме того, надписи против Соловьева и против российской войны в Украине нашли на другой вилле российского пропагандиста в Пьянелло-дель-Ларио.

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