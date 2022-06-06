РФ планирует захватить еще один украинский областной центр – Зеленский

Российские оккупанты в Украине / Reuters

Еще один украинский областной центр под угрозой захвата российскими оккупантами, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в ходе общения с журналистами, армия Российской Федерации в последние дни активно усиливает давление на запорожском направлении.

При этом рашисты планируют полностью оккупировать областной центр. По словам главы государства, об этом свидетельствуют перехваты переговоров российских оккупантов.

"Самая угрожающая ситуация на запорожском направлении. Часть области оккупирована, а именно город Запорожье (мы слышим по перехватам) враг хочет оккупировать. На других направлениях ситуация лучше", — добавил Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.

Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.

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