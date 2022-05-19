Теперь будет бить по россиянам: ВСУ затрофеили вражескую САУ 2С3 Акация-М

Трофейная САУ Акация-М теперь послужит Украине / скриншот видео

Бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую самоходную установку Акация-М с боекомплектом.

Видео с трофеем опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

"Русская самоходная гаубица 2С3 Акация, которую оккупанты в панике оставили после атаки украинских воинов на их позиции в Харьковской области. Теперь будет бить по россиянам. Боекомплект на месте", - говорит Бутусов.

Справка. 2С3 Акация 152 мм САУ – самоходная артеллерийская установка.

Используется для уничтожения и подавления средств ядерного нападения, артиллерии, танков, самоходных орудий, живой силы противника, разрушения полевых и длительных оборонных сооружений, а также для подавления тылов и органов управления противника, пишет Милитарный.

Работы по созданию 152-мм САУ 2С3 Акация начались во второй половине 1967 года одновременно с началом разработки 122-мм САУ 2С1 Гвоздика.

В 1971 году САУ была принята на вооружение Советской Армии. В 1975-м САУ была модернизирована и получила индекс 2С3М. В ней вместо двух механизированных укладок была введена одна – барабанного типа, что позволило повысить боекомплект на 15 выстрелов. В 1987 году гаубицу снова усовершенствовали. На ней была установлена ​​аппаратура приёма и отображения информации управления огнем. Такая установка получила наименование 2С3М1. Производство 2С3 Акация приостановлено в 1993 году.

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Как сообщал Главред, украинская армия получит как минимум пять самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH) от Нидерландов.

Всего на данный момент у Нидерландов на вооружении находится 54 таких САУ. Армия страны выступила против поставки, так как у них якобы у самих дефицит вооружений, но министр обороны страны Кайса Оллонгрен заявила, что "правительство считает поставки столь же важным, как и дальнейшее содействие самообороне Украины и сдерживание РФ".

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