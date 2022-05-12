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Нидерланды передают Украине новую партию мощных гаубиц Panzerhaubitze 2000

12 мая 2022, 15:53

Как говорит министр обороны страны Кайса Оллонгрен, Решение о поставке этих систем тяжелого вооружения принято в свете российского наступления на Донбассе.

Гаубица
Гаубица PzH 2000 / коллаж фото УНИАН и Rheinmetall

Украинская армия получит как минимум пять самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH) от Нидерландов. Об этом министр обороны страны Кайса Оллонгрен написала в письме нидерландскому парламенту.

"Решение о поставке этих систем тяжелого вооружения принято в свете событий на Украине и российского наступления на Донбассе", – отметила она.

Поставка САУ будет "максимально ускорена из-за исключительных обстоятельств", говорит Оллонгрен. Причем такая же ускоренная процедура будет применяться и далее.

Всего на данный момент у Нидерландов на вооружении находится 54 таких САУ. Армия страны выступила против поставки, так как у них якобы у самих дефицит вооружений, но Оллонгрен заявила, что "правительство считает поставки столь же важным, как и дальнейшее содействие самообороне Украины и сдерживание РФ".

Справка. PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танковая гаубица 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. САУ оснащена 155-мм пушкой длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ФРГ отправляет в Украину самоходные гаубицы PzH2000, считающиеся одними из лучших. Ее технические характеристики превосходят российскую САУ Акация.

"Технические показатели гаубицы PzH2000 не сравнимы с Акацией: машина способна, например, выпускать до пяти снарядов из разных баллистических траекторий - так, что все они попадут в одну цель", - рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Автор: Егор Бунин
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Нидерланды гаубица война России и Украины
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