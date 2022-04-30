УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Орков "перемелет на фарш": в Украину отправляют мощные немецкие САУ PzH 2000

30 апреля 2022, 17:53

Гаубицы Panzerhaubitze 2000 могут стать game changer, то есть фактором, изменяющим характер военного противостояния.

Гаубицы PzH2000 на железнодорожной платформе / Скриншот

ФРГ отправляет в Украину самоходные гаубицы PzH2000, считающиеся одними из лучших. Ее технические характеристики превосходят российскую САУ Акация.

"Технические показатели гаубицы PzH2000 не сравнимы с Акацией: машина способна, например, выпускать до пяти снарядов из разных баллистических траекторий - так, что все они попадут в одну цель", - рассказал Немецкой волне военный эксперт Олег Жданов.

При этом пока снаряды достигнут цели, гаубица с двигателем в 1000 лошадиных сил успеет сменить боевую позицию.

"То, что я говорю, касается в полной мере и РФ: у нас нет ни одного образца артиллерийского вооружения, которое могло бы стрелять быстрым огнем. А PzH 2000 может произвести первые три выстрела за 10 секунд. А дальше в автоматическом режиме - 6 -7 выстрелов в минуту", - объясняет эксперт. Уникальной особенностью этих машин считается также способность целиться по движущимся целям.

Именно гаубицы Жданов считает game changer, то есть фактором, изменяющим характер военного противостояния, "потому что они составляют основу огневого поражения противника".

Это особенно справедливо для юга Украины с большими равнинными территориями, контроль которых над которыми может установить артиллерия.

Обратим внимание, что в Сети опубликовали запись, как по железной дороге перевозят на платформах САУ PzH2000. Судя по всему, запись сделана в одной из европейских стран.

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танковая гаубица 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. САУ оснащена 155-мм пушкой длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП.

гаубица Panzerhaubitze 2000
Гаубица Panzerhaubitze 2000 / ips-dc.org

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд — она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

Читайте такжеАд для вертолетов и "сушек" РФ: в ФРГ рассказали о зенитках Гепард для ВСУ

По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 155-мм L52
  • Длина ствола, калибров 52
  • Боекомплект пушки 60
  • Дальность стрельбы, км 30 — 50 км
  • Пулемёты 7,62-мм MG3

Читайте еще:

viber
новости Германии САУ война России и Украины
Реклама
Популярное
Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России"Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России" Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сныГороскоп на сегодня, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны "Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезера"Зачистите эту гадость": Гордон "распек" запроданку Королеву, припомнив угрозы ее муж-стриптезера "Это и в меня сейчас стреляют тоже. Нельзя молчать": звезда 9 роты осудил войну в Украине"Это и в меня сейчас стреляют тоже. Нельзя молчать": звезда 9 роты осудил войну в Украине Войска России могут пойти в новую атаку в июне-июле: нардеп раскрыл планы оккупантов по УкраинеВойска России могут пойти в новую атаку в июне-июле: нардеп раскрыл планы оккупантов по Украине
Поддержите Главред

Последние новости

18:32

ЕС может ввести эмбарго на российскую нефть до конца года – Bloomberg

18:23

Стало известно о подготовке эвакуации жителей из Мариуполя: что известноВидео

18:23

Украина на Евровидении-2022: Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине и спели новую песнюВидео

17:53

Орков "перемелет на фарш": в Украину отправляют мощные немецкие САУ PzH 2000Видео

17:52

Выступит перед русскими олигархами: росСМИ "поливают грязью" украинскую певицу

Реклама
17:45

Даша Астафьева обматерила известного украинского певца, который выступает в РФ: "Ты что, ку-ку?"Видео

17:27

В Мариуполе танки РФ в упор расстреливают дома с прячущимися в подвалах жителямиВидео

17:19

Два сценария путинского поражениямнение

16:58

РФ выпроваживают с МКС: Россия покинет космическую станцию из-за санкций - BloombergВидео

16:58

Вкуснейший рулет из шпината по секретному рецепту: готовить всего 15 минутВидео

16:54

Передали "горячий привет" с неба: ВСУ уничтожили батарею российских гаубиц Мста-БФотоВидео

16:37

Лорак, Брежнева и Меладзе выступят перед россиянами на турецком курорте

16:34

"Человек поверил, что он - Мессия": Андрей Данилко рассказал, почему Путин развязал войну в Украине

16:26

РФ убивает пленных в Мариуполе: матери солдата НГУ прислали жуткое фотоВидео

16:10

"Я молюсь о прекращении войны": Анджелина Джоли приехала в УкраинуВидео

16:05

Военный эксперт рассказал, сможет ли Украина вернуть Крым и ОРДЛО силой

15:52

Франция даст Украине больше оружия: детали переговоров Зеленского с МакрономВидео

15:47

"Забью себе осколок в ногу молотком": орки ищут новые методы, как удрать с фронта с компенсациейВидео

15:38

Большой куш, хорошие новости и новый дом - гороскоп на май 2022 для Рыб

15:22

"Ни один выстрел не был неудачным": боец ВСУ за день испепелил 6 единиц бронированной техники врага

Реклама
15:20

Сбил 40 самолетов РФ: в Британии рассказали о подвиге 29-летнего Призрака КиеваВидео

15:19

Коммунистический зомби: в Новой Каховке оккупанты поставили памятник ЛенинуВидео

15:18

Новая агрессия на 9 мая: что объявит Путин с трибуны в Кремлемнение

14:49

Путин использовал всё, что ездило, летало и стреляло: эксперт сказал, почему мобилизация не спасет РФ

14:45

"Освободить Марс от влияния марсиан": в ОП потроллили Лаврова за объяснение агрессии против Украины

14:28

"Это не гражданка Украины": Федишин "наехала" на Повалий за песни и пляски в КремлеВидео

14:22

"Мы сейчас смотрим на вас, как на старших братьев и сестер": Татьяна Лазарева обратилась к украинцамВидео

14:01

Искаженные лица, связанные руки: на Киевщине нашли захоронение с замученными людьмиВидео

13:30

России не хватает высокоточных ракет, их перебрасывают с других стратегических направлений - FT

13:23

Дешевая комедия, или Как в Кремле собирались сделать Царева замом Януковичамнение

13:20

Орки заселяют неизвестных в дома украинцев под МариуполемВидео

13:18

Зеленская о попытках достучаться к русским матерям и женам: "если гробы не убеждают, то мне нечего им сказать"Видео

13:12

Петросян похвастался сумкой за 4 тысячи долларов перед раненым оккупантом на облезлой койке

13:00

Гороскоп на завтра 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы

12:52

Нацисты планируют танцы с бубнами: в оккупированной Каховке коллаборанты готовятся к 9 мая

12:46

Гребут даже с инвалидностью: в "Л/ДНР" отменили медосмотр призывников и мобилизуют всех подрядВидео

12:27

Солнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астролога

12:21

Путин не обращает внимание на предложения по эвакуации людей из Мариуполя – Подоляк

11:59

Пособие по безработице: в Минэкономики рассказали, как его могут получить трудоустроенныеВидео

11:54

Счет на миллиарды: стало известно, в какую копейку "влетел" РФ запуск ракет по УкраинеВидео

Реклама
11:24

Самоэмбарго России: как Путин снова ставит на слабость Западамнение

11:18

Вместо потепления в Украину придет холод, грозы и шквалы - прогноз погоды на первые дни маяВидео

11:11

Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной

11:08

"Он потерял все, замка нет": Галкин расплачивается за поддержку Украины в войне с РоссиейВидео

10:42

"Быстренько собрать манатки и исчезнуть": Невзоров заявил о поворотной точке в войне в Украине

10:34

Пряталась в коридоре, на нее упали стены: подробности гибели журналистки от удара ракетой по КиевуФотоВидео

10:19

ВСУ накрыли артиллерией вражеский пункт управления: у россиян много потерь – эпические кадрыВидео

09:59

Пили, насиловали и снимали на телефон: оккупанты выместили злость на 15-летней девочке из Ворзеля

09:57

Будет война, а не спецоперация: эксперт рассказал о планах Путина объявить всеобщую мобилизацию 9 маяВидео

09:38

РФ планирует устранить то, что сдерживает наступление: разведка Британии рассказала о планах Кремля

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять