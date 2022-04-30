Орков "перемелет на фарш": в Украину отправляют мощные немецкие САУ PzH 2000

Гаубицы PzH2000 на железнодорожной платформе / Скриншот

ФРГ отправляет в Украину самоходные гаубицы PzH2000, считающиеся одними из лучших. Ее технические характеристики превосходят российскую САУ Акация.

"Технические показатели гаубицы PzH2000 не сравнимы с Акацией: машина способна, например, выпускать до пяти снарядов из разных баллистических траекторий - так, что все они попадут в одну цель", - рассказал Немецкой волне военный эксперт Олег Жданов.

При этом пока снаряды достигнут цели, гаубица с двигателем в 1000 лошадиных сил успеет сменить боевую позицию.

"То, что я говорю, касается в полной мере и РФ: у нас нет ни одного образца артиллерийского вооружения, которое могло бы стрелять быстрым огнем. А PzH 2000 может произвести первые три выстрела за 10 секунд. А дальше в автоматическом режиме - 6 -7 выстрелов в минуту", - объясняет эксперт. Уникальной особенностью этих машин считается также способность целиться по движущимся целям.

Именно гаубицы Жданов считает game changer, то есть фактором, изменяющим характер военного противостояния, "потому что они составляют основу огневого поражения противника".

Это особенно справедливо для юга Украины с большими равнинными территориями, контроль которых над которыми может установить артиллерия.

Обратим внимание, что в Сети опубликовали запись, как по железной дороге перевозят на платформах САУ PzH2000. Судя по всему, запись сделана в одной из европейских стран.

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000 — танковая гаубица 2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. САУ оснащена 155-мм пушкой длиной в 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнём, автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения, системой защиты от ОМП.

Гаубица Panzerhaubitze 2000 / ips-dc.org

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд — она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

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По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.

Вооружение:

Калибр и марка пушки 155-мм L52

Длина ствола, калибров 52

Боекомплект пушки 60

Дальность стрельбы, км 30 — 50 км

Пулемёты 7,62-мм MG3

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