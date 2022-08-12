"Выковыряли только на базе": ВСУ захватили российский танк с живым бурятом внутри

Оккупант закрылся в танке, обнаружили его только на базе. Теперь бронемашина будет служить на благо Украины, а захватчика передали сотрудникам контрразведки.
Защитники Украины затрофеили российский танк Т-72. Уже на базе стало понятно, что российская военная техника была с сюрпризом - внутри находился живой бурят. О новой "добыче" сообщили на Twitter-странице Майору гірше.
Бурята "выковыряли" из танка только на базе и передали сотрудникам контрразведки.
"Чек на танке не загорелся, но он чуть не выпал, бывает. А еще прикол, что этот Т-72 затрофеили с живым бурятом внутри, он там закрылся, выковыряли только на базе, как отбуксировали, сдали конторским", – говорится в сообщении.
Военные показали фото бронемашины, которая теперь будет служить ВСУ.
Как сообщал Главред, украинские теробороновцы отобрали у оккупантов боевую машину пехоты, забрав ее прямо из-под носа у врага. Технику пришлось вывозить под минометными и танковыми обстрелами захватчиков.
Также бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую самоходную установку Акация-М с боекомплектом.
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