"Выковыряли только на базе": ВСУ захватили российский танк с живым бурятом внутри

Танк Т-72 стал "добычей" защитников Украины / Фото twitter.com/zapustit_romana

Защитники Украины затрофеили российский танк Т-72. Уже на базе стало понятно, что российская военная техника была с сюрпризом - внутри находился живой бурят. О новой "добыче" сообщили на Twitter-странице Майору гірше.

Бурята "выковыряли" из танка только на базе и передали сотрудникам контрразведки.

"Чек на танке не загорелся, но он чуть не выпал, бывает. А еще прикол, что этот Т-72 затрофеили с живым бурятом внутри, он там закрылся, выковыряли только на базе, как отбуксировали, сдали конторским", – говорится в сообщении.

Военные показали фото бронемашины, которая теперь будет служить ВСУ.

Танк Т-72 будет служить ВСУ / Фото twitter.com/zapustit_romana

Как сообщал Главред, украинские теробороновцы отобрали у оккупантов боевую машину пехоты, забрав ее прямо из-под носа у врага. Технику пришлось вывозить под минометными и танковыми обстрелами захватчиков.

Также бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую самоходную установку Акация-М с боекомплектом.

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