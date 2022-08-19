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В Мелитополе взорвали электроопору, необходимую для переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ - СМИ

19 августа 2022, 10:26

Мелитопольские партизаны разрушили планы оккупантов относительно Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС уже пять месяцев захвачена оккупантами / Фото УНИАН

В южной части временно оккупированного Мелитополя Запорожской области украинские партизаны взорвали электроопору, чтобы предотвратить переподключение Запорожской АЭС к энергосистеме России. Взрывы прогремели в среду утром, 17 августа, и в ночь на 18 августа.

Как сообщает местное издание РИА-Мелитополь, 17 августа в 10:58 в южной части города раздался взрыв. После этого оккупанты перекрыли южный выезд из города и пускали транспорт в объезд через Садовое.

"А в ночь с 17 на 18 августа, примерно в 3:25, в центре города была слышна работа ПВО, а в южной части - одиночный взрыв", – говорится в сообщении.

Издание утверждает, что результатом работы диверсантов стал подрыв электроопоры.

"Мелитопольские диверсанты испортили планы рашистов по быстрому переподключению ЗАЭС. В понедельник, 15 августа, в Мелитополе, напомним, были замечены большегрузные машины с бухтами проводов и бочками с трансформаторным маслом. Скорее всего, их завезли, чтобы реализовать план подключения Запорожской АЭС к российской энергосистеме", – отмечают журналисты.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС еще пять месяцев назад. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

14 августа в Энергоатоме сообщили, что на Запорожской атомной электростанции пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации.

Эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная заявила, что если на Запорожской АЭС будет перебита последняя линия электропередач, она может перейти в режим блэкаута, а это грозит катастрофическими последствиями.

"Если теряется внешнее энергоснабжение, тогда включается резервный дизельный генератор. А если и они не работают, то начинается тяжелая авария с расплавлением активной зоны, что может привести к радиационной аварии", - сказала Кошарная.

Кошарная также считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

18 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты планируют провести в пятницу, 19 августа, провокацию на Запорожской АЭС. Они объявили на атомной электростанции неожиданный "выходной", и в этот день там будет находиться только оперативный персонал. Для всех остальных работников вход на станцию будет закрыт.

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