"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с родными

Фотограф из Азовстали вышел на связь с родными / коллаж фото Дмитрий Козацкий

Пленный фотограф из Азовстали в Мариуполе Дмитрий Козацкий смог выйти на связь со своими родными после нескольких месяцев молчания. Он позвонил сестре и маме из плена 2 августа. Об этом рассказала сестра защитника Мариуполя, сообщает 24 канал.

Военный с позывным "Орест" позвонил сестре из российского номера. Его сестра Дарья сперва подумала, что это звонят "доброжелательные" россияне.

"Алло, это Дима", - это были первые слова, которые родные защитника услышали от "Ореста".

Мужчина рассказал, что он здоров и находится в Донецке. Ему разрешили позвонить в присутствии "следователя". Разговор оказался быстрым - несколько секунд.

Дарья сказала брату, что его очень любит вся семья и ждет дома.

"Мы с ним говорим. Я говорю, что очень люблю его. Он говорит, что тоже и начинает плакать. Я тоже расплакалась. Я была вся в слезах. Это было очень неожиданно. Даже не знала, злая ли, обеспокоена ли. Сразу позвонила родным", - вспомнила Дарья.

Дмитрию удалось дозвониться до мамы и она была невероятно счастлива услышать его голос.

Напомним, Дмитрий Козацкий фотографировал происходящее на Азовстали. В объектив его фотокамеры попадали и раненые бойцы полка Азов. Одним из самых известных фото Казацкого стал снимок, на котором видно украинского военного, мимо которого проходит солнечный луч, попавший на заблокированную Азовсталь.

Одно из самых известных фото "Ореста" / Дмитрий Козацкий

Он также снял фильм о блокаде Азовстали.

Эвакуация из Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Вечером 29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью русского термобарического оружия.

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