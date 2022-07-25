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Прорвали более 100 км блокады: появились уникальные кадры эвакуации бойцов из Азовстали

25 июля 2022, 10:59

Разгрузка вертолетов и погрузка раненых длилась всего несколько минут.

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Уникальные кадры эвакуации раненых из Азовстали / коллаж фото УНИАН и Дмитрий Казацкий

В сети появились уникальные кадры сверхсложной эвакуации раненых украинских военных с территории Азовстали в Мариуполе. Тогда пилоты героически преодолели более 100 км блокады, которую устроили российские оккупанты, захватив украинские территории.

Тогда вертолетами удалось доставить военным на Азовстали необходимое оружие и эвакуировать раненых бойцов. Все делали очень быстро, разгрузка вертолетов и загрузка раненых длилась всего несколько минут.

Раненых бойцов вертолетами доставили в госпитали.

Ранее в Главном управлении разведки рассказали о героические полеты украинских пилотов на заблокированную Азовсталь.

Напомним, украинские военные совершили 7 таких вылетов на глубину более 100 км. В спецоперации в общей сложности участвовали 16 вертолетов. Этими вертолетами также забирали раненых и тела погибших. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны Мариуполя 72 бойцов "Азова".

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Первый командир и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал о том, что таких операций в истории человечества никогда не было.

Эвакуация из Азовстали

16 мая с завода Азовсталь в Мариуполе в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По данным британской разведки, с Азовстали вышли около 1700 украинских военных. При этом неизвестно, сколько защитников Украины еще остаются на территории металлургического комбината.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что украинские военные выживали в нечеловеческих условиях с тяжелыми ранениями. В первую очередь им необходима нормальная медицинская помощь. По ее словам, украинская сторона работает над тем, чтобы эвакуировать защитников сразу после того, как их состояние стабилизируется.

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