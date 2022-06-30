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Раненый защитник Азовстали вернулся из плена к невесте: будет свадьба

30 июня 2022, 09:37

Девушка Владимира Дейнека хотела идти в ЗАГС и просить, чтобы ее и любимого объявили мужем и женой дистанционно.

Владими Дейнеко из Азова
Освобожденный из плена Азовец Владимир Дейнеко женится на своей девушке Алине / свои.City

На подконтрольную Украине территорию вернулся украинский защитник, который до последнего боролся на "Азовстали". Дома его ждала невеста, которая уже была готова стать его женой. Владимир Дейнеко и его девушка Алина продолжат приготовления к свадьбе. Об этом сообщает Свои.City.

Владимир и Алина случайно познакомили в феврале 2021 года на сайте знакомств.

"С самого начала развития наших отношений я дала понять, что мне нужен семейный человек. Оказалось, что и Вова тоже искал серьезных отношений. Характер у любимого спокойный, уравновешенный. Представляете, мы за два года ни разу не поссорились. А еще Вова не курит и не пьет. С ним я узнала и почувствовала, как это – когда тебя так сильно любят. Я никогда ничего не нуждалась, не переживала. Вова всегда после работы бежал домой, был рядом", – рассказала Алина.

Пара вместе делала в квартире ремонт, однако прожить там они пока не смогут, потому что дом в Мариуполе. Владимир 1 декабря сделал любимой предложение и они активно начали готовиться к свадьбе - купили обручальные кольца, свадебное платье, а также рубашку и туфли для азовца.

невеста азовца Владимира Дейнеко
Невеста азовца Владимира Дейнека в свадебном платье / свои.City
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Азовец Владимир Дейнеко и его девушка готовятся к свадьбе Свои.City

Со временем мечта влюбленных осуществилась - Алина забеременела. Стать родителями им пока не суждено. Девушка потеряла ребенка в апреле, когда Владимир не выходил на связь. Он 17 мая получил тяжелое ранение и был эвакуирован до Новоазовска.

Алина вспоминает, что в то время она даже не хотела жить.

"В первый день полномасштабного нападения России мне Вова написал: "Я тебя очень люблю. И понимаю, что, вероятнее всего, не вернусь". Связывались в соцсети, переписывались, иногда общались голосовыми сообщениями. Связь с любимым пропала 19 марта. Было апатичное состояние, мне не хотелось жить. Ведь связи с любимым не было, не знала, где он и что с ним. Под окнами летали снаряды, а у меня ноль реакции, я даже ни разу не спускалась в подвал", – рассказала Алина.

Алина оставалась в родном Мариуполе до последнего, уехала только 12 мая. Девушка верила, что украинским защитникам удастся отбить город, однако уехала, когда начался процесс аннексии. Теперь она в Киеве вместе с родными любимого, а теперь еще и рядом с женихом.

Возможно, уже летом пара сможет осуществить задуманное и сыграет свадьбу.

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Напомним, 29 июня стало известно о масштабном обмене пленными. В Украину вернулись 144 защитника. Из них 95 военных защищали "Азовсталь", 43 бойца - военнослужащие полка "Азов".

Другие новости:

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