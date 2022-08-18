ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии / коллаж фото Радио Свобода, Reuters, Иракли Комахидзе

Украинские защитники ликвидировали российского оккупанта из Бурятии, который раньше показывал себя в роли клоуна. В мешке домой поехал младший сержант гвардии Баир Ганжуров. Об этом сообщает журналист-расследователь Иракли Комахидзе.

"Завтра, 19 августа, в Улан-Удэ Бурятии состоятся похороны десантника 11-й ОДШБр ВДВВ Баира Ганжурова, что так и не реализовал себя как клоун. Оккупанта ликвидировано 25 июля 2022 года", – говорится в сообщении.

Известно, что оккупанту было 33 года. Он учился на строительном факультете, но в 2014 году подписал контракт и уехал на войну.

У него была жена и двое сыновей.

ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в поселке Веселое (Запорожская область) ликвидировали российского оккупанта Сергея Шалунова, который был родом из Ленинградской области страны-агрессора.

Напомним, ранее Вооруженные мыли Украины ликвидировали российского оккупанта, мечтавшего лишить нашу страну независимости и присоединить ее к России. Речь идет о солдате оккупационной армии РФ Андрее Чернецове.

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