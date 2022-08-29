"Все только начинается": ВСУ ликвидировали базу россиян в Бериславе на Херсонщине

ВСУ ликвидировали базу россиян в Бериславе на Херсонщине Telegram

Украинские воины в понедельник, 29 августа, ударили по Бериславскому машиностроительному заводу в Херсонской области. В помещение этого завода российские захватчики стягивали свою технику и живую силу.

О ликвидации российской базы в Бериславе сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram, рассказывая, куда именно с начала текущего дня уже попали украинские военные.

"Берислав. Попадание в машзавод, там где базирование русни", – написал Братчук.

Видео дня

Уничтожение этой базы подтвердил председатель Бериславской РВА Владимир Литвинов в комментарии "Украинской правде".

Литвинов рассказал, что украинские воины попали в Бериславский машиностроительный завод, на котором оккупанты расположили технику, живую силу и боеприпасы. После точного удара на машзаводе начался пожар.

ВСУ ликвидировали базу россиян в Бериславе на Херсонщине/ Telegram

Информация о взрывах на машзаводе в Бериславе начала появляться в местных Telegram-каналах около 11:50.

Куда еще ударили ВСУ 29 августа

Братчук рассказал, что украинские военные с начала суток 29 августа уже нанесли четыре точных удара по местам базирования и скопления оккупантов на юге нашего государства. Так, были попадания в:

Машиностроительный завод в Бериславе, где базировались российские захватчики;

Пост возле маячанского Северокрымского канала, где базировались российские оккупанты;

Переправу в селе Львово в Бериславском района на Херсонщине ("Там всё, что было – минуснулось", – отметил Братчук);

Гавриловка, Бериславский район – там был уничтожен вражеский боекомплект.

При этом Братчук подчеркнул, что всё только начинается.

Также сообщалось, что был "прилет" в точку расположения оккупантов в Новой Каховке. В сети появились фото дыма, который поднимается над городом после взрыва.

Взрыв в Новой Каховке/ Telegram

После этого российские пропагандисты сообщили, якобы оккупационная "власть" объявила об эвакуации в Новой Каховке.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Сообщалось, что украинские военные начали идти в наступление на российских захватчиков со многих направлений на юге Украины. Об этом заявила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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