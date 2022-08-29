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ВСУ пошли в наступление на оккупантов со многих направлений на юге Украины

29 августа 2022, 13:48

Первая линия обороны российских захватчиков в Херсонской области была прорвана, после чего один из полков оккупантов отошел от своих позиций.

ВСУ пошли в наступление на оккупантов со многих направлений на юге Украины
ВСУ двинулись в наступление на оккупантов со многих направлений на юге Украины/ УНИАН, Людмила Денисова

Украинские военные начали идти в наступление на российских захватчиков со многих направлений на юге Украины.

Наступательные действия начались в понедельник, 29 августа. Об этом заявила руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает "Громадське".

Утром 29 августа в эфире телемарафона Гуменюк отметила, что ситуация на южном направлении остается достаточно напряженной, однако украинские силы ее контролируют.

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Жителей Херсонщины призвали быть подальше от мест расположения россиян из-за активизации боевых действий. С таким призывом выступил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"Просьба ко всем, в связи с активизацией военных действий – не находиться около мест расположения россиян", – подчеркнул он Facebook.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

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