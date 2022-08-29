'Есть большой риск потерять Херсон': российский пропагандист в панике из-за контрнаступления ВСУ

Российский пропагандист ноет из-за риска потерять Херсон / коллаж фото Людмила Денисова, Reuters

Украинские военнослужащие начали контрнаступление на юге Украины. Из-за этого оккупанты начали серьезно паниковать. Российский пропагандист Анатолий Дремов, который воюет против Украины, подтвердил, что оккупанты могут скоро потерять контроль над Херсоном. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он также разнылся из-за того, что украинские защитники лупят по оккупантам из всего оружия, из которого могут.

"Нашей большой ошибкой было предположение такой интенсивной и глубокой милитаризации укропов. Время играет не в нашу пользу, нужно кардинально менять стратегию. Есть большой риск потерять Херсон", — написал Дремов.

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Он подтвердил, что у оккупантов огромные потери. При этом российская армия теряет как личный состав, так и военную технику.

"Есть много потерь среди наших. Рад, что Шойгу уже не участвует в управлении военных действий. Это первый шаг к переменам на фронте. Ждем следующих шагов", — добавил Дремов.

Российский пропагандист ноет из-за риска потерять Херсон / скриншот

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

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