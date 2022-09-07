После съемок "мертвые" встали и пошли: в РФ опозорились, показав фейк о ликвидации 38 бойцов ВСУ

Видео армии РФ попало в Сеть с кадрами, которые доказывают, что отснятые события являются фейком / Скриншот видео t.me/kristianudarov

Российские пропагандисты никогда не стеснялись снимать постановочные видео, чтобы получить нужную для них картинку. Не останавливает их и то, что чаще всего их разоблачают. Так произошло и в этот раз. В Сети появился ролик с якобы убитыми украинскими военнослужащими.

Видео оказалось фейком - после съемок "мертвые" встали и ушли. Кадры с неудавшейся пропагандой опубликовал в Telegram Кристиан Ударов.

По легенде оккупантов, действие происходило возле Энергодара. Пропагандисты пытались показать "ликвидацию" украинских военных военных. На кадрах российский военный хвастливо говорит, что, мол, еще только одиннадцать часов утра, "а кто-то уже устал", и считает "двухсотых". Однако в Сеть случайно слили полный вариант видео, на последних кадрах которого "убитым" актерам он разрешает перестать изображать из себя трупов.

Видео дня

"Недавно начали русачки форсить видео вроде бы с Энергодара, и все казалось бы хорошо снято, но в очередной раз с фейком не зашло, и из интересных источников появилось все же полное видео ликвидации "украинского десанта", – говорится в описании к видео.

Примечательно, что несмотря на явный фейк российские пропагандисты все же "скормили" гражданам РФ постановочное видео. При этом они пытались придерживаться легенды, по которой якобы 9 российских разведчиков "вступили в бой" под Энергодаром с 50 украинскими военными.

Скриншот видео t.me/kristianudarov

Как сообщал Главред, защитники Украины угнали у российских оккупантов дрон Mavic в присутствии пропагандиста Александра Сладкова. Беспилотник стоимостью более 100 тысяч гривен украли прямо в небе. Видео опубликовал сам Сладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел во время съемок пропагандистских сюжетов для "Вестей недели".

Отметим, после нападения России на Украину федеральные пропагандистские телеканалы, такие как Первый канал, Россия-1 и НТВ, потеряли значительную часть своих зрителей. Аудитория каналов, где утром говорят о "победах над нацистами", днем о "силе экономики", а вечерами "предлагают" нанести ядерные удары по Европе, сократилась на 25%. Россияне уже не могут потреблять такое количество пропаганды и уходят в Интернет, чтобы найти альтернативную информацию.

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