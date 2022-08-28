ВСУ угнали у оккупантов дрон за 100 тысяч грн во время съемок пропагандистского сюжета

ВСУ украли у оккупантов дрон прямо в небе / скриншот

Защитники Украины угнали у российских оккупантов дрон Mavic в присутствии пропагандиста Александра Сладкова. Беспилотник стоимостью более 100 тысяч гривен украли прямо в небе.

Видео опубликовал сам Сладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел во время съемок пропагандистских сюжетов для "Вестей недели".

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"Мы его теряем", — с грустью констатировали оккупанты, следя, как их дрон перекочевывает в руки украинских защитников.

Захватчикам пришлось срочно менять позиции, чтобы их не вычислили.

На видео засветился известный российский оккупант Мильчаков, известный в России издевательствами над животными.

Во время войны на Донбассе это он отрезал уши убитых украинских военных и фотографировался с обгоревшими трупами.

Спецы ВСУ угнали дрон Mavic российских оккупантов / скриншот

Мильчаков на Донбассе отрезал уши убитых украинских военных и фотографировался с трупами

Напомним, ранее украинские войска нанесли ракетный удар по базе путинских наемников ‒ ЧВК "Вагнера" ‒ из-за головотяпства и ошибки кремлевских пропагандистов.

Как сообщал Главред, российский пропагандист и неонацист Игорь Мангушев принес на выступление череп и заявил, что он принадлежит защитнику Азовстали.

"Украина должна быть деукраинизирована, а все, кто считает себя украинцами, будут уничтожены", - добавил со сцены Мангушев.

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