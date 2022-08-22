В России массово прекращают смотреть пропаганду: аудитория "топ-каналов" агрессора рухнула на 25%

Россияне устали от пропаганды Москвы и уходят в Интернет - Ромир / Коллаж Reuters, УНИАН

После нападения России на Украину федеральные пропагандистские телеканалы, такие как Первый канал, Россия-1 и НТВ, потеряли значительную часть своих зрителей. Аудитория каналов, где утром говорят о, дескать, "победах над нацистами", днем о "силе экономики", а вечерами "предлагают" нанести ядерные удары по Европе, сократилась на 25%. Россияне уже не могут потреблять такое количество пропаганды и уходят в Интернет, чтобы найти альтернативную информацию.

Как сообщает The Moscow Times, специалисты Ромир провели исследование, согласно которому до полномасштабной войны России против Украины тот же пропагандистский Первый канал смотрели 33,7% населения. В июле аудитория уменьшилась до 25,5%. Охват Россия-1 снизился с 30,9% до 23%. НТВ – с 21,1% до 16,6%.

В исследовании говорится о том, что люди уходят в Интернет и мессенджеры, чтобы избежать пропаганды и найти альтернативные сведения о событиях. В результате так называемая большая тройка государственных каналов РФ впервые по охвату аудитории уступила мессенджеру Telegram. Его охват с февраля по июль подрос с 19,1% до 26,8%.

Отмечается, что российские госканалы, которые изменили свою сетку вещания под военные нужды, убрали развлекательные программы и подняли градус пропаганды до уровня СССР времен Сталина, стали уже не так интересны для людей всех возрастов.

"Госпропаганда становится менее эффективной. Хотя она по-прежнему использует установки, зашитые в мозг на ранних этапах эволюции — в то время, когда наши предки жили в стаях, конкурирующих за еду. Пропагандисты отмечают принцип, который называется парохиальным альтруизмом и хорошо изучен до настоящего времени. Они раздувают отличия, апеллируют к образу врага и конструируют опасности, которых нет в реальной жизни", - объяснил свое видение ситуации психиатр Виктор Лебедев.

Кроме того, односторонний поток информации вызывает усталость, а отсутствие, дескать, "сокрушительной победы" приводит к нарастанию чувства опустошения у аудитории.

По данным исследователей, теперь только 2% россиян верят в завершение войны с Украиной в течение месяца. В то же время в марте таких респондентов было 14%.

Также снизился и уровень поддержки войны. Если в апреле фиксировался показатель 66%, в июле он снизился до 55%. Каждый четвертый прекратил общение со своими друзьями и родственниками. Около 43% признались, что сталкиваются с тревогой и депрессией.

Напомним, еще в мае в СНБО отмечали изменение риторики российской пропаганды. К примеру, приостановку своего наступления они называли "стратегическим замыслом" и намерением шантажировать Запад перед наступлением холодов.

В июле СМИ писали, что российские пропагандисты демонстрируют множество историй о "деятельности" их солдат и офицеров на войне с Украиной. Но молчат о генералах, поскольку глава Кремля Владимир Путин опасается роста их популярности. Путин хорошо помнит историю генерала Александра Лебедя и боится появления авторитетного военного.

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