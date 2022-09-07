УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Одного освобождения Крыма мало": Залужный озвучил основную задачу ВСУ на 2023 год

7 сентября 2022, 17:50

Для того, чтобы победить агрессию РФ - одного освобождения Крыма недостаточно.

Валерий Залужный
Валерий Залужный / УНИАН

Война в Украине продолжается, но каждый следующий день приближает нас к победе над Россией.

Как рассказал глава Генштаба Валерий Залужный в совместной с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским колонке для Укринформа, для того, чтобы побороть агрессию РФ - одного освобождения Крыма недостаточно.

Задачи ВСУ на 2023 год

Освобождение Крыма - не является единственным фактором для победы Украины в войне. Дело в том, что даже при условии освобождении полуострова от российских захватчиков остается опасность их перебазирования на другие территории и нового этапа противостояния.

Видео дня

"Ничто не может существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря, и военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов. Подобное можно предположить и для использования российской авиацией, например аэродромов Приморско-Ахтарск и Ейск", - сказано в статье.

Отмечается, что задача ВСУ на 2023 год - заставить почувствовать россиян на оккупированных территориях неудачи и все последствия этой войны.

С безнаказанностью граждан РФ нужно покончить.

"Все может кардинально измениться при соответствующем планировании и правильной работе со странами-партнерами Украины", - считает Залужный.

Также подчеркивается, что Запад должен продолжать поддерживать Украину тяжелым вооружением, чтобы переломить ход войны.

Что нужно для победы Украины

  • Для того чтобы Украина боролась с врагом нужны значительные материальные ресурсы и денежные затраты. В 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров.
  • Вторым фактором является прямая угроза применения при определенных обстоятельствах ВС РФ тактического ядерного оружия. Боевые действия на территории Украины уже продемонстрировали, насколько РФ пренебрегает вопросами мировой ядерной безопасности даже в войне с применением обычных средств. В частности, с июля 2022 года на территории Запорожской АЭС российские войска обустроили военную базу, разместив там тяжелое вооружение.

"На наш взгляд, именно с учетом столь сложной и неоднозначной комбинации факторов должны рассматриваться перспективы военной кампании 2023 года. Только их полный и комплексный учет позволит создать предпосылки для нанесения Украине поражения вооруженным силам страны-агрессора и прекращения разрушительной войны внутри Европы", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Война РФ с Украиной: что говорят о сроках

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

Читайте также:

ВСУ Валерий Залужный
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:50

"Одного освобождения Крыма мало": Залужный озвучил основную задачу ВСУ на 2023 год

17:38

Арестович о Харьковском фронте: это вам, клоуны, отливается слезками Крым и ИловайскВидео

17:26

Сняли флаг оккупантов: спецназ ВСУ показал кадры из освобожденного села на ХарьковщинеВидео

17:23

"Поставляют в Украину металлолом": Эрдоган разразился штампами пропаганды РоссииВидео

17:14

Денежная удача и счастье в любви: 5 знакам зодиака мощно повезет в 2023 годуВидео

Реклама
17:13

Хитрые хозяйки заворачивают одежду в пергамент перед тем, как класть ее в шкаф: в чем "фишка"

16:53

Может Пугачева постаралась: Соловьев появился в эфире с разбитым лицомВидео

16:46

Ушла с головой в культурную жизнь: Алла Пугачева в трауре засветилась в театре с Кристиной ОрбакайтеВидео

16:39

На Херсонщине ВСУ потопили баржу РФ вместе с десятками оккупантов и техникойВидео

16:21

У Путина маниакально-дипрессивный синдром, но война не закончится даже после его смерти - РадуцкийВидео

16:21

Приметы на 8 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в опасность в день НатальиВидео

16:20

Унитаз в шкафу: Гордон показал "люкс" гостиницы в рф

16:13

Нужно успеть все: астролог назвала один день в сентябре, кому крупно повезет во всемВидео

16:05

Десантники ВСУ удачно поохотились на российских "Грачей": Су-25 превратились в металлолом

16:04

Армия Украины наносила ракетные удары по военному аэродрому России в Саках в Крыму – ЗалужныйВидео

15:57

Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

15:52

Бывшая жена Виталия Кличко похвасталась фигурой в тонком платье-комбинации

15:47

Полнолуние в сентябре 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь неприятности

15:41

Залужный прогнозирует войну в 2023 году и не исключает новой атаки РФ на КиевВидео

15:26

Шатунов был против: в Сети появилось редкое фото солиста Ласкового мая с сыном

Реклама
15:19

Доллар по 50 грн: эксперт рассказал, когда ждать серьезного падения гривныВидео

15:07

Самые вкусные квашеные яблоки на зиму: изумительно простой рецептВидео

15:05

На 79-м Венецианском кинофестивале покажут документалку о войне в Украине "Свобода у вогні"Видео

15:04

"Ее карьера в России закончена": критик Соседов прокомментировал высказывания Лободы

15:03

Генералы РФ сбежали из Херсона, "элитные" спецподразделения Путина оказались в ловушке – разведкаВидео

14:57

"Едьте домой в Саранск": у Зеленского россиян попросили "на выход" из КрымаВидео

14:47

"Выдающаяся дерзость, окружены подразделения СОБРа": Гиркин рассказал, как РФ теряла Балаклею

14:47

Усекновение главы Иоанна Предтечи: сильные молитвы Иоанну Крестителю о благополучии

14:30

Взяли пленных и трофеи: подробности продвижения ВСУ на ХарьковщинеФотоВидео

14:23

Надя Дорофеева откровенно рассказала о разводе с Дантесом и как развивается ее роман с КацуринымВидео

14:12

Вся в белом: внучка Ротару в шляпке от украинского дизайнера призналась в любви Украине

14:06

Воинский учет для женщин отсрочили на год - МинобороныВидео

13:46

Путин цинично заявил, что РФ "ничего не потеряла с 24 февраля"Видео

13:38

ВСУ окружили войска РФ в Балаклее и продолжают наступление на Харьковщине – российский пропагандистВидео

13:35

РФ может напасть на Польшу уже через три года - Минобороны РПВидео

13:14

Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

13:00

Гороскоп на завтра 8 сентября 2022: Овнам – опасность, Ракам – деньги, Стрельцам – сплетниВидео

12:59

Война в Украине не растянется на годы, но и быстрой победы не будет - ДаниловВидео

12:51

День Натальи 2022: душевные поздравления и милые открытки в день ангела

12:47

Сегодня - презентация нового iPhone 14: характеристики и сколько будет стоитьВидео

Реклама
12:40

Россию нужно загнать обратно в ее границы - премьер ЭстонииВидео

12:36

Найдет 40 позиций войск РФ за 2 минуты: Украина получила от Германии станцию РЛС COBRAВидео

12:01

Путин бесится и хочет сделать пакостьмнение

11:53

"Дети - основа нации и должны быть уничтожены": россиянин назвал истинную цель Путина в УкраинеВидео

11:47

"Надя какая-то неухоженная, заплаканная": Дорофеева в строгом костюме удивила грустным видом

11:44

День осеннего равноденствия 2022: дата, традиции и запреты дня

11:25

Путин обвинил США в "обмане" и хочет переписать зерновое соглашениеВидео

11:16

ВСУ в небе над Херсонщиной сокрушили российский вертолет Ка-52 Аллигатор за $16 миллионовВидео

10:49

Почему не надо гладить постельное белье и в чем вред

10:40

В Новой Каховке на Херсонщине прилеты по оккупантам РФ: ПВО врага не отбило атакуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять