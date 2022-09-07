"Одного освобождения Крыма мало": Залужный озвучил основную задачу ВСУ на 2023 год

Валерий Залужный / УНИАН

Война в Украине продолжается, но каждый следующий день приближает нас к победе над Россией.

Как рассказал глава Генштаба Валерий Залужный в совместной с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским колонке для Укринформа, для того, чтобы побороть агрессию РФ - одного освобождения Крыма недостаточно.

Задачи ВСУ на 2023 год

Освобождение Крыма - не является единственным фактором для победы Украины в войне. Дело в том, что даже при условии освобождении полуострова от российских захватчиков остается опасность их перебазирования на другие территории и нового этапа противостояния.

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"Ничто не может существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря, и военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов. Подобное можно предположить и для использования российской авиацией, например аэродромов Приморско-Ахтарск и Ейск", - сказано в статье.

Отмечается, что задача ВСУ на 2023 год - заставить почувствовать россиян на оккупированных территориях неудачи и все последствия этой войны.

С безнаказанностью граждан РФ нужно покончить.

"Все может кардинально измениться при соответствующем планировании и правильной работе со странами-партнерами Украины", - считает Залужный.

Также подчеркивается, что Запад должен продолжать поддерживать Украину тяжелым вооружением, чтобы переломить ход войны.

Что нужно для победы Украины

Для того чтобы Украина боролась с врагом нужны значительные материальные ресурсы и денежные затраты . В 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров.

. В 2023 году материальной основой украинского сопротивления должна оставаться значительная по объемам военно-техническая помощь стран-партнеров. Вторым фактором является прямая угроза применения при определенных обстоятельствах ВС РФ тактического ядерного оружия. Боевые действия на территории Украины уже продемонстрировали, насколько РФ пренебрегает вопросами мировой ядерной безопасности даже в войне с применением обычных средств. В частности, с июля 2022 года на территории Запорожской АЭС российские войска обустроили военную базу, разместив там тяжелое вооружение.

"На наш взгляд, именно с учетом столь сложной и неоднозначной комбинации факторов должны рассматриваться перспективы военной кампании 2023 года. Только их полный и комплексный учет позволит создать предпосылки для нанесения Украине поражения вооруженным силам страны-агрессора и прекращения разрушительной войны внутри Европы", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Война РФ с Украиной: что говорят о сроках

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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