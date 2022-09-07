Залужный прогнозирует войну в 2023 году и не исключает новой атаки РФ на Киев

Валерий Залужный спрогнозировал сроки войны с РФ / Фото УНИАН

Война в Украине может затянуться в 2023 году, при этом не исключен вариант нового наступления РФ на Киев.

Об этом идет речь в статье главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности генерала Михаила Забродского, опубликованной на сайте агентства Укринформ.

Авторы предупреждают, что захватчики располагают "определенными оперативными перспективами" на Изюмском и Бахмутском направлениях. Конечной целью таких действий может быть полная оккупация Донецкой области.

При этом они не исключают продвижение оккупантов на Запорожском направлении, где может открыться перспектива потенциального захвата РФ Запорожья и Днепра. В таком случае Украина может потерять контроль над значительной частью Левобережья.

Военачальники едины во мнении, что единственным путем кардинального изменения стратегической ситуации является нанесение ВС Украины в течение кампании 2023 года нескольких последовательных, а в идеальном случае - одновременных контрударов: "Лишним является акцентировать внимание отдельно на их чисто военном, а также политическом и информационном значениях. В то же время, вопрос их организации и осуществления требует большего внимания".

Угроза новой атаки на Киев

Вместе с тем украинские генералы уточнили, что нельзя полностью исключать то, что россияне вернутся к замыслу снова идти на Киев с территории Беларуси.

Они считают, что РФ выгодно продвигаться на юге - с плацдарма на правом берегу Днепра в Херсонской области. Успехи на этом участке фронта открывают для оккупантов реальные перспективы для захвата Николаева и Одессы, а создают угрозу в сторону Кривого Рога и в дальнейшем – центральным и западным регионам Украины.

Война РФ с Украиной: что говорят о сроках

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война в Украине, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, не будет длиться годами, но и быстрой победы тоже не следует ждать.

Он добавил, что Украина должна сделать так, чтобы у России не было никакого желания атаковать наше государство снова.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ на юге нашей страны может растянуться на очень длительный срок. Он подчеркнул, что главное для ВСУ на юге – не наземное наступление, а удары HIMARS.

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