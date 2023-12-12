"В ближайшее время будут новые инициативы": Данилов сделал жесткое заявление о мобилизации

Секретарь СНБО Алексей Данилов в канун очередного заседания Ставки ВГК анонсировал изменения в мобилизации в Украине.

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Как отметил секретарь СНБО Данилов, речь идет, в частности, о привлечении к мобилизации рекрутинговых компаний / коллаж Главред, фото УНИАН

На следующем заседании ставки Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского будут рассмотрены новые предложения и программа в сфере мобилизации. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC Украина.

"Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", – сообщил чиновник.

Как отметил секретарь СНБО, речь идет, в частности, о привлечении к мобилизации рекрутинговых компаний и так далее. Отдельно президент Зеленский дал указание, чтобы к следующему заседанию ставки Верховного главнокомандующего тот вопрос был окончательно подготовлен.

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Прокомментировал чиновник и вопрос о том, хватит ли ВСУ людей для продолжения войны.

"Когда вы идете на войну, у вас постоянно не будет хватать трех вещей. У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия и у вас не будет хватать людей", – отметил он.

Данилов особо подчеркнул, что главное искусство украинских военных – в таких условиях добиться победы.

Мобилизация в Украине

Напомним, украинцев в 2024 году, скорее всего, ждет усиление мобилизации. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Помимо этого известно, что до конца 2023 года в Украине должны принять новый законопроект о мобилизации, который будет регулировать вопросы вручения повесток, отсрочки от службы, финансовой мотивации, соблюдения прав военнообязанных.

Также, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что в Верховной Раде рассматривается инициатива, если военнообязанный получает магистратуру впервые, то ему может быть предоставлена отсрочка, если во второй раз, тогда - нет.

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