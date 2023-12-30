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Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

Дмитрий Видоменко
30 декабря 2023, 03:05
Обсуждение темы мобилизации женщин – это проявление паники, которая может быть использована в пользу врага, считает военный эксперт Александр Мусиенко.
Женщины призыв, Мусиенко
Александра Мусиенко рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию / коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, Facebook

Мобилизации женщин Украины в армию не будет и не предвидится. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Нет, мобилизации женщин не будет и не предвидится – это позиция и военных, и президента Украины. Более того, обсуждение темы мобилизации женщин – это проявление паники, которая может быть использована в пользу врага. Нам нужно несколько успокоиться в вопросе мобилизации, в частности в формах ее проведения, а подавно – и в мобилизации женщин. Вместе с тем никто не может лишить женщин возможности добровольно проходить обычную службу. А в таком случае они должны иметь равные права и обязанности с мобилизованными мужчинами. Именно поэтому нормы прописаны так, чтобы не возникало различных толкований ситуации", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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Мобилизация в Украине

Стало известно, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.

Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

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