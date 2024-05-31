Графики отключения света 1 июня: в какие часы не будет электроэнергии

В "Укрэнерго" предупреждают, что графики начнут действовать в случае превышения лимитов.

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В Украине могут ввести графики почасовых отключений света 1 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине 1 июня могут начать действовать графики отключения света во всех регионах. Электроэнергию будут отключать для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщает Укрэнерго.

В случае превышении лимитов графики отключения света будут действовать с 18:00 до 23:00.

"При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается", - говорится в сообщении. видео дня

В Укрэнерго объясняют, что возвращение к графикам отключения света вызвано массированными ракетными и дроновыми ударами оккупантов по украинским электростанциям.

"Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые происходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой следующего отопительного сезона. Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов. В частности, вывод на плановое обслуживание атомных блоков - необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить", - говорится в сообщении.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, что в Кабмине анонсировали рост тарифов. Свет для бытовых потребителей подорожает уже в ближайшее время, проводятся окончательные расчеты, сказал руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

В ДТЭК ответили, сколько в Украине будут применять графики отключения света. До момента восстановления поврежденной генерации, отключения электроэнергии остаются единственным способом балансировки энергосистемы, заявил Дмитрий Сахарук.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

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