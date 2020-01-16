Сеть магазинов Zara угодила в скандал из-за украинского языка

В магазинах Zaraт в Украине отсутствует украинский язык / Фото: wikipedia

Обслуживать покупателей на украинском языке категорически отказались в сети магазинов одежды и товаров для дома Zara, которые широко представлены в торговых сетях Украины и пользуются спросом.

Как сообщает Главком, киевлянин поинтересовался в письме по электронной почте, почему на официальном сайте магазина отсутствует возможность сделать заказ на украинском языке.

В компании ответили, что общаются с клиентами исключительно на русском и английском языках. При этом менеджеры магазина извинились за неудобства.

Киевлянин отправлял письмо на электронную почту info.RUS@. Это является показателем того, что украинских клиентов курирует офис, который базируется в Москве.

Как ранее сообщал Главред, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обязал перевести всю рекламу в украинском информационном пространстве с 16 января на украинский язык.

Напомним, в Украине вступило в силу нововведение, согласно которому вся реклама должна быть на государственном языке. В Российской Федерации сразу же заявили о дискриминации.