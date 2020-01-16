"Дискриминирует миллионы": в РФ брызжут желчью из-за рекламы в Украине

Украинский язык / glavcom.ua

В Украине вступило в силу нововведение, согласно которому вся реклама должна быть на государственном языке. В Российской Федерации сразу же заявили о дискриминации.

По словам постоянного представителя РФ при Совете Европы Ивана Солтановского, "запрет на публикацию русскоязычной рекламы дискриминирует миллионы граждан". При этом он указал на то, что рекламу можно выпускать только на украинском или официальном языке ЕС.

"Это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", - возмутился дипломат, передает ТАСС.

Кроме того, он обвинил правительство Украины в игнорировании мнения Венецианской комиссии.

"Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на продолжающееся несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека", - подытожил Солтановский.

Как ранее сообщал Главред, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обязал перевести всю рекламу в украинском информационном пространстве с 16 января на украинский язык.