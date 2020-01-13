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Крупные штрафы: Нацсовет с 16 января переводит всю рекламу на украинский

13 января 2020, 17:55

За первое нарушение можно отделаться только предупреждением.

Вся реклама должна быть на украинском / Фото: Kreativ.hu

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в рамках закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года, переводит всю рекламу в украинском информационном пространстве с 16 января 2020 года на украинский язык.

Как сообщается на сайте регулятора, телерадиоорганизации зарубежного вещания и телерадиоорганизации, вещающие на официальных языках Европейского Союза, могут размещать рекламу и на этих языках.

Также допускается размещение рекламы на официальных языках Европейского Союза в печатных СМИ, если они издаются на этих языках.

На территории Украины, отмечается в сообщении, вся реклама должна быть строго на украинском на телевидении, радио, а также в печатных изданиях.

Нарушение требований закона влечет за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Напомним, Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку всеукраинскому детскому телеканалу Малятко, поскольку в День памяти жертв Голодомора в сетке вещания не транслировались соответствующие траурному дню передачи.

Как известно, к телекомпании Макси-ТВ применены штрафные санкции в сумме более 100 тысяч гривен за трансляцию передачи Гордон, в которой принял участие бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как ранее сообщалось, Нацсовет по вопросам ТВ и радио назначил проведение проверок телеканалов ZIK и 112 Украина (принадлежащих нардепу Тараса Козаку, которого СМИ называют человеком из орбиты Виктора Медведчука) - из-за признаков разжигания вражды через эфир.

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