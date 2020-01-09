Нацсовет по ТВ устроит проверку для каналов Медведчука

Логотипы телеканалов Zik и 112 Украина / коллаж Главкома

Украинский Нацсовет по вопросам ТВ и рдио назначил проведение проверок телеканалов ZIK и 112 Украина (принадлежащих нардепу Тараса Козаку, которого СМИ называют человеком из орбиты Виктора Медведчука) - из-за признаков разжигания вражды через эфир.

Соответствующее сообщение опубликовали в четверг, 9 января, представители пресс-службы регулятора. По их данным, 26 ноября минувшего года в вечернем эфире телеканала ZIK показали программу "Каждый из нас Президент". В ней принимали участие экс-нардеп Надежда Савченко, нардеп Ренат Кузьмин, а также бывший харьковский губернатор (и экс-нардеп) Михаил Добкин (посредством интернет-связи).

Мониторингом Нацсовета было зафиксировано, что в данной передаче распространялись высказывания, имеющие признаки нарушения законодательства Украины

Кроме того, представители ведомства отметили, что, по результатам мониторинга телеканала 112 Украина за август - декабрь 2019-го, было выявлено в ряде передач ("Большое интервью", "LIVE", "LIVE НОВОСТИ", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной") распространение высказываний Виктора Медведчука, Петра Симоненко, Вадима Рабиновича, Анны Герман, Ильи Кивы, Натальи Королевской, Олега Волошина, Олега Ляшко - также имеющих признаки нарушения действующего законодательства.

Соответственно, по результатам проверок Нацсовет по ТВ и радио примет соответствующие решения в отношении каналов-лицензиатов.

Напомним, ранее регулятор назначил проведения проверки канала Прямой (который СМИ связывают с экс-президентом Петром Порошенко) - из-за оскорбительных выпадов ведущего Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.