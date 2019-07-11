Версия Путина с Медведчуком: Канал 112 покажет скандальный фильм Оливера Стоуна о Майдане

"Открывая Украину" / постер фильма

Канал 112 Украина, которым владеет соратник Виктора Медведчука, нардеп Тарас Козак, анонсировал телепоказ документального фильма "Открывая Украину" о якобы гражданском конфликте на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Радио Свобода. Спродюсировал фильм легендарный голливудский режиссер/сценарист (обладатель трех премий Оскар – за фильмы Полуночный экспресс, Взвод, Рожденный 4 июля) Оливер Стоун, а главные его героями фильма являются Медведчук и его кум − президент РФ Владимир Путин.

"Судя по отбору протагонистов, нарратив фильма очевиден:"В 2014 году на Майдане был государственный переворот при поддержке агентов ЦРУ, повлекший гражданский конфликт на пророссийском Донбассе", − заявили журналисты.

Напомним, ранее российские СМИ начали цитировать интервью, которое Стоун записал с Путиным для "Открывая Украину". Президент РФ рассказал, как Барак Обама облапошил его по поводу Украины в 2014-м, а также озвучил известный миф о грузинских снайперах на Майдане и попытался выгородить беглого президента Виктора Януковича.