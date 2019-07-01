"Открывая Украину": режиссер Оливер Стоун снимет фильм о Майдане и Донбассе

Оливер Стоун опять заинтересовался Украиной / Фото: скриншот из видео

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун в рамках 65-го кинофестиваля в Сицилии покажет фильм о трагических событиях в Украине.

Стоун написал в Facebook, что киноленту он планирует назвать Открывая Украину. Трейлер обнародован в YouTube.

Режиссером картины выступил американец украинского происхождения Игорь Лопатенок. Авторы хотят рассказать в фильме о событиях на Майдане зимой 2014 года, а также о военном конфликте на Донбассе.

В фильме будет фрагмент, где на экране зритель сможет увидеть и самого Стоуна. Он будет в кадре брать интервью у украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, а также у его жены Оксаны Марченко.

Открывая Украину станет продолжением киноленты Украина в огне, в которой Стоун рассказывает об Украине в период с 1941 по 2014 год. Фильм массово показывали в России, а в Украине американца обвинили в российской интерпретации событий в Украине.

Как ранее сообщалось, документальный фильм Путин Оливера Стоуна вызвал большой резонанс во всем мире.