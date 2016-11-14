Россиянам покажут "свою правду" о событиях в Украине в противовес фильму "Зима в огне"

В России впервые покажут скандальный фильм Оливера Стоуна "Украина в огне", который рассказывает о событиях на Майдане и сделан в противовес номинированной на Оскар картине "Зима в огне".

Об этом передают РИА "Новости".

Фильм россиянам начнут транслировать 21 ноября на телеканале РЕН ТВ.

Причем на телеканале уточнили, что главный акцент сделают на хронику "становления украинского национализма — от Степана Бандеры до Дмитрия Яроша".

Кроме того, в эксклюзивном интервью для фильма российский президент Владимир Путин ответил на вопросы Стоуна, рассказав о том, "что сделало Украину уязвимой после распада СССР, и как возник новый способ ведения войны посредством цветных революций". Также речь пойдет о военной базе в Крыму, об украинской демократии и назначении Саакашвили губернатором Одесской области.

В фильме "Украина в огне" Оливер Стоун рассказывает об Украине в период с 1941 по 2014 год. Стоун пытается погрузиться в события, которые, по его мнению, привели к появлению Майдана.

Напомним, фильм украинского режиссера Лозницы получил главный приз кинофестиваля в Германии.