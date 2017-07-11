Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о встрече с Путиным

11 июля 2017, 13:09

Режиссер рассказал, что американцы не стремятся понять российского президента. 

Оливер Стоун

Документальный фильм "Путин" Оливера Стоуна вызвал большой резонанс во всем мире.

Ведущий программы "Пусть говорят" и главный редактор издания starhit Андрей Малахов встретился в Париже с автором документального фильма, чтобы узнать, какие вопросы не осмелился задать Стоун главе РФ.

Мужчина дал откровенное интервью, в котором раскрыл все тайны встречи с Владимиром Путиным.

Режиссер рассказал, что американцы не стремятся понять российского президента. Мужчина отметил, что глава государства выглядел идеально — он был одет безукоризненно. Оливер Стоун сообщил, что они с Владимиром Владимировичем полные противоположности, но он его очень уважает.

Также ведущий "Пусть говорят" сделал акцент на том, что после выхода документального фильма некоторые западные СМИ обрушили критические замечания на режиссера. Они отметили, что надо обладать смелостью, чтобы создать такой фильм.

Гости в студии отметили, что Оливеру Стоуну удалось узнать про личную жизнь президента. Режиссер спросил, часто ли Путин видится с дочерями и их семьями. Владимир Владимирович признался, что с зятьями он не спорит, а дискутирует. Глава государства вновь отметил, что его наследницы не занимаются политикой и крупным бизнесом – они работают в сфере науки и образования.

Оливер Стоун признался, что никогда не знал точного расписания съемок.

"Два часа сегодня, три завтра. Мог раздаться звонок — приезжайте в Кремль поздно ночью или днем. И мы не знали, сколько это будет длиться", — признался Стоун.

Американский режиссер рассказал Малахову, что, по его мнению, Путину получил удовольствие от разговора с ним. Он старался быть вежливым. Стоун признался, что у него нет журналистского образования, а потому не стал в жесткой форме формулировать вопросы, как это принято. Он считал, что самое главное — слышать и уметь сопереживать герою. Мужчине было важно получить версию правды Путина. Малахов обратил внимание, что Стоун брал интервью у Владимира Владимировича в машине. Он надеялся, что так их разговор будет более непринужденным. Президент признался, что у него есть заветная мечта, но он не стал ее раскрывать.  

Вместе с Оливером Стоуном над фильмом работали два оператора, один из них, Энтони Дод Мэнтл, получил "Оскар" за фильм "Миллионер из трущоб".

Ведущий "Пусть говорят" отметил, что одна из целей фильма "Путина" — посмотреть в глаза человеку, у которого есть под рукой ядерная кнопка.

Напомним, американскому режиссеру Оливеру Стоуну предложат снять игровой фильм о телеведущем Владиславе Листьеве.

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Путин режиссер Малахов Оливер Стоун
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