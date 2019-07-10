"Он ни при чем": Путин потравил байку о грузинских снайперах на Майдане и попытался отмазать Януковича

Владимир Путин / Reuters

Участие в расстреле участников Революции Достоинства зимой 2014-го в центре Киева принимали некие "грузинские снайперы".

Соответствующее информацию озвучил президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма легендарного режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

"Я знаю о том, о чем вы сказали", – ответил хозяин Кремля на вопрос о том, знает ли он об участии грузинских снайперов расстрелах на Майдане в 2014 году.

Читайте также"Бегали там с автоматиком": Янукович обвинил Пашинского и Парубия в расстрелах на Майдане"Я знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции", — совершил Путин попытку оправдать беглого президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, президент РФ утверждал, что Янукович, якобы много раз говорил ему, что "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие".

Напомним, ранее грузинский снайпер через российские СМИ обвинил нардепов Сергея Пашинского и Владимира Парасюка в расстреле людей на Майдане. До этого эксперт и экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявлял о том, что Янукович всеми фибрами души ненавидел Путина.



