Грузинский снайпер через российские СМИ обвинил Пашинского и Парасюка в расстреле людей на Майдане

Снайпер из Грузии Александр Ревазишвили заявил о том, что нардеп и руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, а также внефракционный нардеп Владимир Парасюк лично расстреливали людей на Майдане во время Революции Достоинства.

Заявление Ревазишвили немедленно было растиражировано российскими СМИ. В частности, агентство "РИА Новости " сообщило о том, что в их распоряжении наличествуют "показания Ревазишвили адвокату, с которыми он готов выступить в украинском суде".

"Пашинский вел огонь из своего автомата короткими очередями. Парасюк-молодой: из карабина "Сайга", а его отец - из карабина "СКС"", — утверждает снайпер.

При этом Ревазишвили настаивает на том, что именно Пашинский отдал приказ на открытие огня.

Свое заявление снайпер никак доказывать не стал. Реакция Пашинского и Парасюка пока не известна.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре назвали имена людей, проходящих по делу о расстрелах на Майдане.