Нет прямых доказательств участия российский снайперов в расстреле Майдана — ГПУ

У прокуратуры нет прямых доказательств участия российский снайперов в расстреле людей на Майдане в 2014 году.

Об этом начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал в интервью "Украинской правде".

По его сданным, самолет помощника президента РФ Владислава Суркова приземлился в Киеве 20 февраля 2014 года уже после расстрела участников Евромайдана.

"Группа из шести человек во главе с Сурковым приехала 20 февраля, самолет приземлился в 19:40, то есть, уже после совершения убийств", — заявил он.

Он также подчеркнул, что нет прямых доказательств участия российский снайперов в расстреле Майдана.

"Были предположения о российских снайперов, потому что 21 февраля в гостинице, где находилась база СБУ, один из сотрудников видел какую-то чемодан, в котором, как он предполагает, могла быть снайперская винтовка. Но была там винтовка — никто не видел, и каких-либо данных о том, что чьи-то иностранные снайперы были во время расстрелов на месте преступления, нет", — заявил Горбатюк.

Напомним, ранее сообщалось, что у ГПУ есть доказательства, что команду на зачистку Майдана давал Янукович.