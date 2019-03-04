Янукович всеми фибрами души ненавидел Путина — эксперт

4 марта 2019, 14:50

Экс-президент страшился хозяина Кремля, сообщил аналитик.

Эксперт считает, что Виктор Янукович всеми фибрами души ненавидел Владимира Путина
Виктор Янукович всеми фибрами души ненавидел Владимира Путина, считает эксперт / УНИАН

Бывший директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин полагает, что Виктор Янукович во время президентства ненавидел главу Российской Федерации Владимира Путина "всеми фибрами души".

Уже бывший беглый глава украинского государства страшился российского лидера, написал эксперт в своей книге Мой путь в зазеркалье, пишет Liga.net.

Аналитик считает, что Янукович "покорно терпел" навязанную дружбу с хозяином Кремля в силу особенностей своей психики.

"Мне кажется, хозяин Банковой всеми фибрами души ненавидел хозяина Кремля. Я убежден, что Янукович страшился Путина...", — отметил Горбулин.

По словам эксперта, Янукович осознавал, что нужен властям России для воплощения в жизнь далеко идущих амбиций, однако говорящий с ним на одном языке "коварный и опасный" Путин всегда казался беглецу ближе, чем западная политическая элита.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский районный суд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

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Кремль Виктор Янукович Владимир Путин Владимир Горбулин
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