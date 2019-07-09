"Ловил каждое слово": Оливер Стоун снял Путина для фильма об Украине после Майдана

Оливер Стоун и Владимир Путин / ИноСМИ

Известный голливудский режиссер/сценарист Оливер Стоун (Лицо со шрамом, Взвод, Рожденный 4 июля, Прирожденные убийцы) взял интервью у президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном портале российского Первого канала. Интервью Путин давал в рамках нового, документального проекта Стоуна – ленты В борьбе за Украину, и рассказал в нем о том, как относится к проводимой официальным Киевом политике.

Также известно, что фильм Оливера Стоуна и украинского режиссера Игоря Лопатенка покажут широкой аудитории 19 июля на телеканале Россия 1.

Напомним, ранее, в 2017-м, Оливер Стоун выпустил масштабный документальный проект − "Интервью с Путиным".