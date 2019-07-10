Путин рассказал, как Обама облапошил его по поводу Украины в 2014 году

Владимир Путин и Барак Обама в ООН / Reuters

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что в 2014-м во время телефонной беседы с тогдашним президентом США Бараком Обамой достиг неких договоренностей по поводу Украины.

Как сообщает ТАСС, такое заявление Путин сделал в интервью легендарному режиссеру Оливеру Стоуну для документального фильма В борьбе за Украину.

Во время беседы тот спросил у хозяина Кремля о его телефонном разговоре с Обамой, который состоялся в 2014-м − в самый разгар Революции Достоинства.

По словам Путина, с президентом США они достигли некоторых договоренностей касаемо Украины. Но, тем не менее, детальнее об этом президент РФ говорить не стал, рассказав лишь, что американская сторона договоренности соблюдать не стала.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы не говорим. Я бы этим ограничился, не стал бы в детали вдаваться", − заявил Путин.

Напомним, ранее президент РФ озвучил известный миф о грузинских снайперах на Майдане и попытался выгородить беглого президента Виктора Януковича. До этого Путин предсказал будущее России и Украины.