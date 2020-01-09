Канал Порошенко проверят из-за выпадов Пояркова в сторону Зеленского

Сергей Поярков / УНИАН

В четверг, 9 января, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проголосовал за проведение внеплановой проверки канала Прямой (владельцем которого СМИ называют Петра Порошенко) по жалобе гражданки Касьяненко. Та пожаловалась на ведущего, известного своим эпатажем художника Сергея Пояркова, оскорблявшего в прямом эфире президента Владимира Зеленского.

Вопрос о проверке внес на рассмотрение коллег член Нацсовета Юрий Зиневич.

Какой именно выпуск программы Поярков News стал причиной для проверки должна установить, было ли нарушение законодательства. О каком именно выпуске программы Сергея Пояркова на Прямом идет речь, члены Нацсовета уточнять не стали.

В конечном итоге назначение проверки канала Прямой поддержали пятеро членов Нацсовета - Ольга Герасимюк, Юрий Зиневич, Олег Черныш, Александр Ильяшенко и Максим Оноприенко.

По всей видимости, проверку решили назначить из-за программы Поярков News от 27 декабря 2019-го. В ней ведущий, в частности, называл Владимира Зеленского "маленьким зеленым чмом" и "криворожским сс*кунчиком".



