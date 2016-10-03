Художник рассказал о самой большой проблеме Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин не является самой большой проблемой Украины, поскольку она внутри страны.

Об этом украинский художник и политический комментатор Сергей Поярков рассказал в интервью Апострофу.

В то же время он подчеркнул, что наше государство — постсоветское, коррумпированное, однако более свободолюбивое, чем РФ.

"Но, к сожалению, многие "русские" проблемы есть и у нас. И нужно начинать с этим бороться — с наших выборов, с нашей прокуратуры, налоговой, ментов, с наших школ и бизнеса", — сказал аналитик.

Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук сказал, что считает большим счастьем нападение президента РФ Владимир Путин на Украину, поскольку благодаря этому украинцы "разорвали пуповину" с соседней страной.